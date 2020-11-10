Глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил перевозчикам ключи от нового транспорта

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Торжественная церемония передачи перевозчикам новых пассажирских автобусов ЛИАЗ 5292, приобретенных благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прошла сегодня на площади Соборной в Липецке. Ключи от нового транспорта вручил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. В ближайшее время 32 машины выйдут на городские магистральные маршруты №№ 2Т, 8 и 30.

«Липецкая область качественно и вовремя подготовила соответствующую заявку и вошла в число первых 12 регионов, прошедших конкурсный отбор по России для участия в федеральной программе льготного лизинга в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – подчеркнул Игорь Артамонов. – Благодаря высокой оценке, данной Минтрансом РФ в отношении транспортной политики региона, крупнейший муниципальный перевозчик области «Липецкпассажиртранс» получил скидку в размере 60% от стоимости автобусов при приобретении в лизинг новых автобусов».

Все транспортные средства оснащены камерами видеонаблюдения, за режимом труда и отдыха водителей следит тахограф, а точность маршрута определяется системой ГЛОНАСС. Кроме того, впервые в Липецке новые автобусы оснащены системой контроля за состоянием водителей. «На руку надевается специальный браслет, который отслеживает пульс и дыхание. При появлении признаков сонливости он вибрирует. Если вовремя не нажать специальную кнопку, передается сигнал диспетчеру, который оперативно связывается с водителем и в случае необходимости может вызвать скорую помощь», – пояснил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

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Все новые автобусы подходят и для проезда маломобильных граждан. Машины низкопольные, оснащены выдвижными пандусами и кнопками вызова водителя. Автобусы приобретены в лизинг с федеральной поддержкой. Цена контракта с учетом 60-процентной скидки составила около 260 миллионов рублей. Всего же в этом году благодаря нацпроекту пассажирский транспорт появится в 12 городских агломерациях.

Согласно условиям предоставления федеральной поддержки, машины должны работать на компримированном природном газе, иметь низкий уровень пола и эксплуатироваться на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с установленными Минтрансом России параметрами. Приобретенные Липецком автобусы соответствуют всем этим требованиям.

Реализуемый в Липецке пилотный проект Минтранса РФ направлен на повышение безопасности дорожного движения путем минимизации риска совершения ДТП из-за переутомления или резкого ухудшения самочувствия водителя. В ближайшее время все новые автобусы будут укомплектованы оборудованием для безналичной оплаты проезда, после чего выйдут на муниципальные маршруты Липецка.

В 2019 году пассажирский парк региона пополнился на 195 новых автобусов общей стоимостью 1 млрд 160,9 млн рублей. Из них 169 машин стоимостью 983,9 млн рублей приобретено в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.