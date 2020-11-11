Коронавирус в Курской области, последние новости на 11 ноября 2020 года: в городе раздадут 40 тысяч масок

В регионе обещают ускорить информирование о результатах тестов Фото: Из архива КП.

В Курске началась бесплатная раздача одноразовых масок на остановках общественного транспорта.

10 ноября средства индивидуальной защиты волонтеры предлагают курянам на троллейбусных остановках «Красная Площадь», «Площадь Добролюбова», «Улица Пучковка», трамвайных остановках «Центральный рынок» и «Площадь Перекальского», а также на остановке «МегаГринн» на улице Карла Маркса.

Волонтеры будут раздавать маски до 20 ноября на разных остановках общественного транспорта. В общей сложности бесплатно распространят порядка 40 тысяч СИЗов.

Телефон горячей линии «Курской фармации» продолжает работу. Узнать о наличии препаратов в аптеках региона можно по телефону 8 (4712) 515-515. Горячая линия, организованная в «Курской фармации», работает ежедневно с 08:00 до 22:00.

В справочной сообщат о препаратах, имеющихся в продаже во всех аптечных сетях, работающих на территории региона. Можно также оставить заявку на поиск препарата, операторы перезвонят, когда необходимое лекарство появится в продаже.

На минувшей неделе в Курскую область поступило свыше 40 тыс. доз антибиотиков, иммуномодуляторов, противовирусных препаратов и антикоагулянтов. Лекарственные средства распределены по аптекам Курской области, проходят процесс маркировки. Ряд препаратов в аптеках выдают только по рецепту врача.

В областном клиническом кожвендиспансере создан центр по информированию пациентов о результатах теста на коронавирусную инфекцию. Сотрудниками стали волонтеры-медики, которые имеют доступ к базе данных с результатами тестирований.

Ежедневно они будут передавать информацию о положительных результатах в медицинские учреждения и персонально больным. Сведения об отрицательных результатах пациентам амбулаторно-поликлинического звена станут направлять в смс-оповещении.

До конца недели центр начнет взаимодействовать со всеми медицинскими учреждениями области. Такой формат работы позволит передавать информацию в течение 24 часов с момента получения результатов тестирования.

Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Теперь разрешается переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на COVID-19.

- Это допустимо при наличии стойкого улучшения клинической картины заболевания у пациента, отсутствии лихорадки и признаков нарастания дыхательной недостаточности, а также при имеющихся удовлетворительных анализах, пояснили в администрации региона.

И.о главного врача областной инфекционной больницы имени Н.А. Семашко Олег Девянин отметил, что такая тактика позволит иметь резерв свободных коек и избавит от необходимости ожидания результатов мазков выздоравливающих пациентов, находящихся в удовлетворительном состоянии и не нуждающихся в стационарном лечении.

Как значится в рекомендациях, при выписке пациента до получения двух отрицательных результатов лабораторных исследований его транспортировка в домашние условия осуществляется санитарным транспортом.

Рентгенография и/или КТ перед выпиской для оценки динамики пневмонии не являются обязательными процедурами, но могут быть назначены лечащим врачом по клиническим показаниям.

Пациенту необходимо будет соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных результатов на COVID-19. Также до получения второго отрицательного результата анализа на коронавирус пациента в стационаре смогут перевести на койку для больных в состоянии средней степени тяжести