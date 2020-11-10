Почти 50 млрд рублей инвестиций ежегодно направляется в агропромышленный комплекс Воронежской области

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Совещание прошло в рамках серии встреч депутатов, которая организована по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова с руководителями исполнительных органов государственной власти по вопросу участия профильных департаментов в работе по формированию бюджета на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годы.

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Встречу провел заместитель председателя регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В обсуждении приняли участие зампредседателя думского Комитета по аграрной политике Анатолий Лосев, заместители председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский, Иван Воробьёв и Елена Губина.

Сначала Алексей Сапронов рассказал об особенностях финансирования мероприятий, реализуемых департаментом. По его словам, формирование расходной части здесь проводится в рамках одной профильной областной госпрограммы – «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка». Ежегодно из областного бюджета на ее реализацию закладывается около 2,5 млрд рублей для софинансирования федеральных средств. На текущий момент сопоставимые объемы средств предусматриваются и в 2021 году. Докладчик отметил, что Воронежская область является одним из лидеров среди всех регионов России по уровню софинансирования агропромышленного комплекса из региональной казны.

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Далее он рассказал, что поступление налогов от сектора АПК за 9 месяцев текущего года оценивается в 12,5 млрд рублей. Удельный вес аграрного сектора в общих поступлениях в консолидированный бюджет составляет порядка 13%.

Алексей Сапронов также подчеркнул, что агропромышленный сектор является одним из лидеров инвестиций в экономику региона. В сектор АПК ежегодно вкладывается порядка 50 млрд рублей. В свою очередь региональные власти стараются своевременно доводить до инвесторов положенные им по законодательству меры господдержки. В текущем году оперативность предоставления регионом таких мер была отмечена на уровне Минсельхоза: по итогам 6 месяцев 2020 года предприятиям АПК было распределено ровно 50% необходимой господдержки. И динамика сохраняется, на текущий момент уже почти 80% мер доведено до получателей.

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В завершение встречи депутаты обсудили с Алексеем Сапроновым промежуточные итоги реализации мероприятий по госпрограмме комплексного развития сельских территорий и планы на 2021 год.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы