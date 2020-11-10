Коронавирус в Курской области, последние новости на 10 ноября 2020 года: в регион поступили 30 тысяч доз антибиотиков

Сейчас лекарства отгружают в аптеки региона Фото: Из архива "КП"

На оперативном совещании, которое прошло 9 ноября в Курске, замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что в регион поступило 30 тысяч доз антибиотиков.

- Во всех медучреждениях, где проходят лечение пациенты с коронавирусом и внебольничной пневмонией имеется месячный запас антибиотиков. - В пятницу вечером и в выходные пришли 30 тысяч доз антибиотиков, которые поступили в аптеки.

Сейчас лекарства отгружают в аптеки региона. Процесс задерживается из-за маркировки каждой коробки. Замгубернатора отметил, что антибиотики должны продаваться только по рецепту врача.

Также к концу недели в область должны поступить препараты для лечения амбулаторных пациентов. На них региону выделили федеральные средства в размере 41 млн рублей.

О наличии препаратов в аптеках можно узнать, позвонив на телефон горячей линии «Курской фармации» — (4712) 515-515.

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