Железногорская больница получила транспорт для врачей

Помощь Железногорской городской больнице – это часть масштабной программы Фото: предоставлено пресс-службой

Три шестиместных микроавтобуса ГАЗ 2217-750 получила в дар Железногорская городская больница. Новый транспорт передал Михайловский ГОК им. А.В. Варичева. Пользоваться микроавтобусами будет амбулаторная служба для обслуживания вызовов врачей на дом, в том числе для забора анализов. Стоимость автомобилей - почти три млн рублей.

Главный врач Железногорской городской больницы Алексей Филатов рассказал, что на средства Компании полностью перепрофилировано отделение больницы под ковидный госпиталь. Новым и современным оборудованием оснащено реанимационное отделение:

- Мы получили компьютерный томограф, который обладает высокой точностью исследования. На нем уже проведено более 1500 исследований. А новые автомобили, безусловно, повысят оперативность оказания врачебной помощи.

Впрочем, помощь Железногорской городской больнице – это часть масштабной программы Металлоинвеста по поддержке здравоохранения Курской области. На эти цели Компания выделила около 600 млн рублей.

Для больниц региона Металлоинвсет покупает также компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, анализаторы газов и электролитов крови, многоразовые костюмы и респираторы для медиков, а современные медикаменты.

Антон Захаров, управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева, говорит, что забота о здоровье жителей регионов присутствия - один из основных приоритетов для Компании:

– Металлоинвест оказывает серьезную поддержку врачам в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Это не только вклад в борьбу с опасным заболеванием, но и долгосрочная инвестиция в повышение доступности качественного медицинского обслуживания.