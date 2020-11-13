Металлоинвест внедряет автоматизированную систему управления железнодорожным транспортом

До этого меньше половины всех данных о положении и статусе объектов горнотранспортного комплекса поступало в информационные системы комбината автоматически Фото: Из архива КП.

Опытно-промышленная эксплуатация автоматизированной системы управления железнодорожным транспортом (АСУ ЖД) апробируется сейчас на Лебединском ГОКе.

Оборудование, передающее в режиме реального времени в диспетчерскую информацию о статусе и местоположении транспорта, установлено в кабинах 52 тяговых агрегатов. Как результат - интерактивная карта, доступная всем сотрудникам, задействованным в перевозке руды. Диспетчер видит каждый этап работы агрегата, отсюда растает скорость принятия решений и эффективность планирования, повышается безопасность перевозок.

До этого меньше половины всех данных о положении и статусе объектов горнотранспортного комплекса поступало в информационные системы комбината автоматически. Предложенное решение полностью исключает ручной ввод информации.

Идею проекта предложили инженеры Сергей Лемехов и Владимир Алехин на форуме молодежных инициатив. Затем в 2019 году их техническое решение заняло второе место на конкурсе инноваций, который компания JSA Group (входит в многопрофильную ИТ-группу «ИКС Холдинг») проводила среди сотрудников Металлоинвеста.

В целом Программа цифровой трансформации реализуется в компании «Металлоинвест» вот уже три года. Ее цели - переход на единую информационную экосистему, автоматизация бизнес-процессов, внедрение инновационных технологий.

Так, внедрение АСУ ЖД входит в один из самых значимых проектов программы – «Цифровой карьер». Автоматизация процессов и применение инновационных технологий обеспечит возможность гибкого планирования и коррекции производственной цепочки на любом участке в режиме реального времени.

Весь комплекс - разработка специалистов ООО «Метало-Тех» и Лаборатории инноваций Металлоинвеста. Команда спроектировала архитектуру масштабируемого комплексного решения, разработала интерфейсы обмена данными, программное обеспечение, спроектировала и изготовила печатные платы. На разработку ушло около семи месяцев.

Проект позволяет подключать дополнительные внешние дискретные и аналоговые датчики, модернизировать комплекс под решения разных задач. Его планируется расширить на экскаваторный парк ЛГОКа, задействованный на рыхлой и скальной вскрыше. На встречах со специалистами Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева идет обмен опытом.