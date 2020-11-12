На предприятиях Металлоинвеста ввели поведенческий аудит безопасности

Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) проводят несколько раз в месяц Фото: предоставлено пресс-службой

Очередной этап пилотного проекта по внедрению поведенческого аудита – нового инструмента повышения производственной безопасности – внедрен Компанией «Металлоинвест».

Проект работает на всех производственных площадках Компании: Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева, Лебединском горно-обогатительном комбинате, Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова и Уральской Стали.

Цель аудита – осознание сотрудниками возможных последствий опасных действий и ответственности за них, закрепление правильного порядка выполнения работ, обеспечение стопроцентной вовлеченности в процесс совершенствования труда. Как результат – уменьшение числа несчастных случаев и нарушений производственной безопасности.

Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) проводят руководители подразделений несколько раз в месяц. Информацию по итогам аудитов систематизируют для анализа и устранения причин опасных действий, и для разработки мероприятий по улучшению условий и применению безопасных приемов труда.

Основной метод поведенческого аудита - наблюдение за работой сотрудников. При этом поощряются их правильные действия и приемы работы, обсуждаются допущенные ошибки, а дисциплинарных взысканий наоборот нет.

- Ключевой приоритет Компании - охрана труда и промышленная безопасность, – говорит Роман Русецкий, директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды УК «Металлоинвест». – Пилотный аудит доказывает свою эффективность. В 2021 году мы планируем внедрить эту методику на всех предприятиях Компании. Мы убеждены, что это внесет свой вклад в достижение нашей основной цели – ноль несчастных случаев на производстве.

Перед тем, как запустить пилотный проект на предприятиях прошли обучающие сессии по методике аудита, в которых приняли участие более 200 сотрудников Управляющей компании и комбинатов, руководители разных уровней.

В ноябре кураторы обучающей организации оценят качество соблюдения алгоритма ПАБ аудиторами Компании, чтобы усовершенствовать методы.