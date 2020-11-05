Коронавирус в Курской области последние новости на 5 ноября 2020 года: работающих курян старше 65 лет отправили на больничные

В регионе растет заболеваемость ковид Фото: Из архива КП.

Изменения внесены в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности».

Так, работодатели должны перевести граждан 65 лет и старше с 2 по 15 ноября на больничный и передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

В связи с карантином от граждан не потребуется заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа производится напрямую из средств Фонда социального страхования.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для этой категории будет проходить по общим правилам.

Выплату осуществит ФСС России единовременно за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам горячей линии Фонда социального страхования: 8-800-302-75-49, 8(4712)72-23-97.

С 9 ноября курянам, которые лечатся от ковид на дому, начнут выдавать бесплатные лекарства. На эти цели региону из федерального бюджета выделено 41 млн рублей.

- Соглашением между Минздравом и Курской областью предусмотрено обеспечение лекарственными препаратами не менее 5274 пациентов. Это в среднем около 8 тысяч рублей на одного больного, - рассказали в администрации региона.

Сейчас завершается разработка и утверждение необходимой нормативно-правовой базы, после чего регион получит противовирусные и антибактериальные препараты, а также антикоагулянты для амбулаторных пациентов.

После поступления лекарств в область для получения назначенных медикаментов больные смогут обращаться по месту жительства к лечащему врачу.

В Курске продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима посетителями и сотрудниками торговых центров.

Накануне рабочая группа обследовала 19 предприятий торговли. В магазине «Магнит», расположенном на проспекте Ленинского комсомола, кассир работала без маски и перчаток. Ей выдали уведомление о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Информация о нарушении направлена в городское управление по делам ГО и ЧС для составления протокола об административном нарушении.

Посетителям магазинов, несоблюдающим масочный режим, представители рабочих групп обычно делают замечания. Этой меры, чаще всего, достаточно. Протоколы об административном правонарушении составляются только в исключительных случаях, когда профилактические беседы не помогают, пояснили в мэрии.

Напомним, дополнено распоряжение Губернатора Курской области № 60-рг «О введении режима повышенной готовности». Изменения направлены на усиление соблюдения «масочного режима».

Документ в новой редакции обязывает организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, в том числе реализующих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, не допускать в помещения людей без средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов) и обеспечить контроль за их использованием, в том числе работниками.

Если Вы стали свидетелем нарушения масочного режима, можно обратиться с жалобой в дежурную часть УМВД России по городу Курску по телефону: 36-82-45 или, направив письменное заявление по адресу: Курск, ул. Ленина д. 5, приложив к нему подтверждающие фото- или видеоматериалы.

Согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрен штраф.

Как уже сообщала КП, специалисты комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области выезжают для контроля на обследование магазинов, торговых центров, рынков и предприятий общепита несколько раз в неделю, иногда совместно с представителями других ведомств. Они также оперативно реагируют на жалобы. Очередной сигнал поступил на нарушения в ТЦ «Манеж»: охранники перестали следить за наличием масок у посетителей.

Мониторинг представителей комитета и Роспотребнадзора показал: масочный режим здесь соблюдают, причем как в коридорах торгового центра, так и в отдельных павильонах.

В регионе растет смертность и заболеваемость от ковид. В Курской области коронавирусом официально переболело уже более 11 тысяч человек. С начала пандемии умерло 109 человек.