Коронавирус в Курске, последние новости на 13 ноября 2020 года: в городе готовят еще два отделения для приема больных

В городской больнице № 4 перепрофилируют родильное отделение Фото: Из архива "КП"

В Курске готовят еще два отделения под прием больных с коронавирусом. В первой городской больнице, где сейчас впервые за 80 лет идет капитальный ремонт, появится 206 мест для приема пациентов с COVID-19, в том числе и реанимационные; все они будут обеспечены кислородом. Закупят также новое оборудование, аппараты ИВЛ, установят рентгеновский аппарат.

В городской больнице № 4 перепрофилируют родильное отделение. Капитальные ремонтные работы корпус ждал около 50 лет. Здесь будет организовано 153 места и 20 реанимационных коек, закупят еще аппараты ИВЛ. Персонал роддома сейчас проходит переквалификацию.

По данным оперативного штаба на 7:30 12 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 12533 (+143) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и вирусную пневмонию, находящихся в том числе на амбулаторном лечении на дому, сейчас на КТ направляют в пять медицинских учреждений региона.

В Курской области за последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались пять человек - мужчины 71 и 79 лет, женщины 68, 70 и 80 лет.

12 ноября сотрудники комитета экономического развития Курска и представители городского управления по делам ГО и ЧС проверили, как проводят санобработку в магазинах, расположенных в торговом центре «Манеж».

70 мест для приема пациентов с COVID-19 организовали в Фатежской районной больнице, из них шесть коек - реанимационные. Все места обеспечены кислородом.