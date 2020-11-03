В Липецкой области после капремонта открылась детская поликлиника

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В городе Грязи после капитального ремонта открылась детская поликлиника. Сегодня её посетил руководитель Липецкой области. Капремонт в медучреждении провели по поручению Игоря Артамонова в рамках исполнения его предвыборных обещаний. Общая стоимость проведённых работ составила около 27 млн рублей. Средства были выделены из областного бюджета.

«Очень много жалоб поступало на эту поликлинику, она была в ужасном состоянии. Мы видим, как кардинально за несколько месяцев всё изменилось. Проделана большая и хорошая работа», – отметил Игорь Артамонов.

В здании созданы необходимые условия для качественного оказания медицинской помощи, а также для комфортного пребывания пациентов и работы медицинского персонала. В обновленную детскую поликлинику закупили современное оборудование на сумму около трёх миллионов рублей. Открыт второй прививочный кабинет, оборудована комната матери и ребёнка, появились игровые зоны. Для пациентов, нуждающихся в консультации узких специалистов из областных медучреждений, работает кабинет телемедицины.

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Созданы условия для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание оборудован широким пандусом, есть приёмное устройство вызова медперсонала, а также универсальный подъёмник, в коридорах установлены тактильные пиктограммы, на первом этаже открыт кабинет приёма маломобильных пациентов.

Сегодня в грязинской детской поликлинике трудятся 50 медработников. Наиболее востребованы педиатры. Игорь Артамонов отметил, что такая ситуация характерна для большинства поликлиник региона и работу дефицитных медиков необходимо перестраивать, чтобы улучшить качество обслуживания пациентов.

«Почти половину рабочего времени врачи выполняют те функции, которые по силам младшему и среднему медицинскому персоналу. Нужно перестроить процесс, чтобы освободить дефицитного специалиста от лишней бумажной работы, чтобы он мог заниматься только пациентом. Для врачей необходимо провести обучение – как общаться с пациентами, как решать задачи, управлять очередью и рабочим временем. Это технические нюансы, которые позволяют улучшить качество обслуживания», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.