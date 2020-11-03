Коронавирус в Курской области, последние новости на 3 ноября 2020 года: региональный штаб акции «#МыВместе» набирает автоволонтеров

Штаб располагается в областном Дворце молодежи

Региональный штаб акции «#МыВместе» набирает автоволонтеров - тех, кто готов помочь в доставке медицинских работников до пациентов, а также на работу и домой после смены.

Волонтеры помогают с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, оплатой услуг ЖКХ пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями и тем, кто сегодня в условиях распространения новой коронавирусной инфекции остался без поддержки.

Штаб располагается в областном Дворце молодежи. Желающие стать автоволонтерами могут записаться по тел.: 37-01-59.

С начала пандемии в Курской области зарегистрировано уже более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 130 курян.

В администрации региона предложили бесплатно раздавать одноразовые маски пассажирам общественного транспорта. Прежде всего выдавать их будут пожилым людям в троллейбусах и трамваях.

На больничный по коронавирусу ушли три заместителя мэра Курска. Положительные тесты на ковид у Наталии Бастриковой, Ольги Гранкиной и Владимира Гребенкина.