Особый режим по коронавирусу в Курске: как будут работать школы, детсады и вузы?

Школьников не будут переводить на свободное посещение Фото: Светлана ВОЛКОВА

В администрации региона обсудили работу образовательных учреждений Курской области в условиях пандемии. Речь шла о свободном посещении детских садов, о мерах, принимаемых в борьбе с распространением коронавируса в школах, вузах и ссузах.

На вопросы курян ответили заместитель губернатора Александр Чуркин, главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин, председатель регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко.

В 176 общеобразовательных учреждениях региона с начала пандемии зарегистрировано 529 случаев коронавируса. Из них 261 случай - дети, 268 - взрослые, из которых 100 студентов.

На дистанционную форму обучения переводились 173 класса в 116 школах, 18 групп ссузов, 38 групп вузов, а также 16 групп в детских садах.

Можно ли в школах ввести свободное посещение, как в детских садах?

Нет, этого сделать нельзя, считают чиновники. Решение о посещении детских садов принимают родители. Общее же образование является обязательным. При необходимости на дистанционное обучение переводятся отдельные классы.

Как выявляются контактные среди школьников?

Выявляются близкие контакты - те, кто более 15 минут контактировал с больным COVID-19 на расстоянии менее полутора метров. Это общие рекомендации, но каждая ситуация рассматривается индивидуально.

Какие меры административного воздействия применяются к руководству образовательных организаций, если они умалчивают о случаях коронавируса?

Если такие факты выявляются, проводится служебное расследование, виновные привлекаются к ответственности. Есть четкий регламент передачи информации в Роспотребнадзор. О подобных случаях можно сообщать с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 на горячую линию комитета образования и науки Курской области - 8(4712)70-14-59. 8(4712)70-29-39

Будут ли продлены школьные каникулы?

В Курской области школьные каникулы продолжатся до 8 ноября. Сейчас вопрос о продлении каникул не стоит. По их окончании перевод детей на дистанционное обучение будет проводиться точечно в зависимости от эпидситуации в классе.

Как организовано обучение в вузах?

В вузах региона смешанная форма обучения – очная и дистанционная.

Почему не закрывают вузы и СПО, если преподаватели и студенты болеют?

Ситуация находится на ежедневном контроле, и она не критична. Решаем вопросы точечно: переводим группы, иногда целые факультеты на дистанционку.

Что делать студентам, которых отправили на педпрактику, даже если в группе есть зараженные ковидом?

Если есть зараженные в группе, то ее обязательно отправляют на дистанционное обучение, ни о какой практике в этом случае не может идти и речи.

Как будут изолированы зараженные в студенческих общежитиях?

Для изоляции таких лиц предусмотрены обсерваторы. Если легкая форма, то направляют в изолятор вуза. Если такое невозможно, то помещают в обсерватор, который располагается в санатории имени И.Д. Черняховского.

С какого времени установлено свободное посещение в детских садах?

Оно введено с 26 октября. Родители могут написать заявление о свободном посещении, даже если ребёнок будет ходить через день. Главное - поставить в известность руководство детского сада. Если ребенок не посещает детский сад более 5 дней, нужно получить справку педиатра.

Почему не сделать дежурные группы, как было летом?

Дежурные группы создавались, когда многие родители работали на самоизоляции, тогда дети были с родителями. Сейчас большая часть жителей работает, и необходимости создавать только лишь дежурные группы, когда посещаемость более 50%, сегодня нет.