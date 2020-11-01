"Для меня важно помочь оступившимся поменять образ жизни": лучший курский "анискин" рассказал о своей работе

Майор Сергей Подтуркин представит Курскую область на Всероссийском этапе конкурса Фото: предоставлено пресс-службой

1 ноября в МВД России начинается финальный этап юбилейного X Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 44 тысяч сотрудников.

Только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации примет участие в заключительном финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

В итоге победители конкурса определятся на основе индекса доверия россиян – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

Все "накрутки" будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12.00 и 17.00 по московскому времени.

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2020» стал старший участковый Отделения МВД России по Медвенскому району майор полиции Сергей Подтуркин.

- Меня впечатлила поддержка курян. Я не ожидал, что окажусь победителем. Узнал об этом, когда коллеги стали поздравлять с победой. Это очень ответственно для меня. Ведь теперь мне каждый день необходимо доказывать, что победителем я стал заслуженно, - говорит Сергей Подтуркин.

Сергей Николаевич служит в органах внутренних дел с 2005 года. С самого первого дня он трудится в подразделении участковых уполномоченных. Примечательно, что тот самый первый рабочий день выпал на дату образования службы в системе МВД - 17 ноября.

На его участке – Вышнереутчанском сельском совете проживает около трех тысяч человек. Сергей Подтуркин не только сам живет на обслуживаемой территории, это – его родина. Там он вырос и туда вернулся после окончания института, о чем еще ни разу не пожалел. Предложение поступить на службу много лет назад поступило от соседа Сергея Николаевича, который тогда работал участковым уполномоченным милиции. Он же и стал в дальнейшем его наставником.

Сегодня Сергей Николаевич – сам наставник для молодых сотрудников. Для него важно понять в кротчайшее время, станет ли служба для молодого полицейского призванием. И в этом ему помогает профессиональная интуиция.

- Бывает, человек не может раскрыться сразу, а в напряженный момент проявляет самые важные профессиональные качества, - отмечает майор Подтуркин.

У Сергея два высших образования: юридическое и техническое. Оба помогают ему в работе.

Самым главным в своей работе Сергей Николаевич считает обеспечение тишины и спокойствия на своем участке.

- Для меня важно помочь оступившимся поменять образ жизни. Чтобы совершение противоправных поступков стало для людей неприемлемо не только из-за боязни наказания, а являлось недопустимым с точки зрения морали, - подчеркивает майор Подтуркин.

Майор полиции Сергей Подтуркин представит Курскую область на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый», который пройдет с 1 по 10 ноября.

ЗНАЙ!

Во втором этапе конкурса «Народный участковый – 2020» приняли участие 37 участковых уполномоченных органов внутренних дел Курской области.

2 место – УУП МО МВД России «Рыльский» майор полиции Игорь Душкин;

3 место – УУМ ОМВД России по Курскому району майор полиции Сергей Абрамов.