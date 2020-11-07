Коронавирус в Курской области, последние новости на 7 ноября 2020 года: медработники и волонтеры будут ездить бесплатно

Бесплатно могут перемещаться врачи и средний персонал участковых служб, скорой помощи, медработники ФАПов и офисов общей практики Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курским волонтерам акции «МыВместе» и медицинским работникам отдельных категорий предоставили бесплатный проезд. Соответствующее постановление подписано в администрации Курской области.

Речь идет о проезде в городском транспорте, а также на пригородных сообщениях, за исключением транспортных средств, осуществляющих перевозки по нерегулируемым тарифам.

Бесплатно могут перемещаться врачи и средний персонал участковых служб, скорой помощи, медработники ФАПов и офисов общей практики. Транспортные карты для льготного проезда выдает Информационный центр «Регион-Курск» по спискам, которые предоставляют региональные комитеты здравоохранения и молодежной политики.

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