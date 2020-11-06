Экономический эффект от реализации инноваций на предприятиях Металлоинвеста составил более 960 млн рублей

Победителей конкурса определяют в нескольких номинациях Фото: предоставлено пресс-службой

Конкурс проходит ежегодно в рамках Программы развития Бизнес-Системы Компании "Металлоинвест". Только в минувшем году сотрудники компании предложили более 10,5 тысяч идей. А экономический эффект от реализации инноваций составил более 960 млн рублей!

Директор департамента развития Бизнес-Системы Вадим Романов рассказал, что есть много активных сотрудников, готовых предлагать новые идеи и рационализаторские мероприятия. Но им нужно помочь включиться в работу:

— В 2018 году в программу было принято немногим более 6,8 тысяч идей. В следующем году это количество выросло в полтора раза. За девять месяцев 2020 года нами уже рассмотрено 13 000 предложений, что почти на 25% больше показателя прошлого года

Победителей конкурса определяют в нескольких номинациях: лучший экономический эффект, увеличение объемов производства, снижение затрат, повышение качества продукции и услуг, энергоэффективность, тиражируемость. Также отмечают самого молодого и самого активного рационализатора.

Победители получают денежные призы, а главный приз, автомобиль, полагается за номинацию «Лучшее мероприятие с экономическим эффектом».

В этот раз главный приз конкурса получил начальник листопрокатного цеха №1 Уральской Стали Дмитрий Осипов. Ожидаемый эффект от предложенного им проекта повышения производительности стана 2800 оценили в 268 млн рублей. Среди победителей - работники Михайловского, Лебединского горно-обогатительных комбинатов и Оскольского электрометаллургического комбината.