В Курске задержали подозреваемых в угоне иномарки за три миллиона рублей

Иномарку угнали на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Следственное управление УМВД России по Курску предъявило обвинение четырем подозреваемым в краже дорогостоящего автомобиля.

- Во время предварительного следствия фигуранты всячески пытались ввести правоохранителей в заблуждение. Предоставляли ложное алиби и фиктивные документы. Но каждая версия была тщательно проверена. Установлены факты, собраны неоспоримые доказательства, выяснены каналы сбыта похищенного. По делу проведено более 70 судебных экспертиз, проводились очные ставки, допрошены более 30 свидетелей, - рассказали в УМВД региона.

Полицейские выяснили, что обвиняемые причастны к краже новой иномарки стоимостью порядка трех миллионов рублей, которую владелец после покупки припарковал возле дома на улице Комарова Курска. Хозяин к тому времени еще не успел установить сигнализацию.

Автоворы с помощью специального оборудования вскрыли дверь машины и блокировали штатную систему безопасности. После этого они скрылись на краденой иномарке с места происшествия.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Курской области установили причастных к совершению преступления. Появилась информация, что угонщики планируют перевезти внедорожник за пределы Курской области к заказчику.

На дороге, по которой ехали похитители, полицейские сымитировали ДТП двух большегрузов, что позволило притупить бдительность угонщиков. Водитель, управлявший краденым автомобилем, остановил машину, после чего все участники организованной группы были задержаны. У них изъяли специальное оборудование и оснащение для совершения преступлений, а также крупную сумму денег, которую они получили от заказчика за похищенную иномарку.

Оперативники установили место, где воры заменили регистрационные знаки и даже провели работу по мобильной замене идентификационных номеров.

Сейчас расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» завершено. Фигуранты под стражей. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд, сказали в полиции региона.