Наталья Небогатых: «Мы за органическое земледелие. За экологически чистую и безопасную продукцию»

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В рамках реализации нацио-нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Министерства экономического развития Российской Федерации мы продолжаем рассказывать о людях бизнеса Курской области.

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Наталья Викторовна Небогатых: - Мы не останавливаемся на достигнутом, стараемся двигаться дальше, верим в успех.

Безусловно, каждый из нас знает, что главное богатство - земля. Однако в последние годы этот природный ресурс, «пересоленный» химическими удобрениями для достижения рекордных урожаев, заметно истощился. Выход из сложившейся ситуации есть. Достаточно вернуть земле естественное питание. Как это сделать, знают в ООО «Защита АгроСоюз».

С 2015 года у руля компании стоит Наталья Викторовна Небогатых. Человек, понимающий, что дело, которым она занимается, - это не только бизнес, не только улучшение экологии, но и продовольственная безопасность страны. Основная миссия компании - восстановление плодородия почв, обеспечение высокой урожайности, создание условий для производства натуральных продуктов, соответствующих высоким стандартам качества.

О сложном - простыми словами

Пять лет назад казахский фермер нашел ООО «Защита АгроСоюз» через интернет. Инфекция на его поля, как зачастую бывает, пришла из-за рубежа. Стоял выбор: пустить под нож одиннадцать гектаров малины или попробовать спасти. Выручили куряне, предложив препараты «Имуназот» и «Грибофит». Болезнь остановилась, а молодая поросль оказалась здоровой. Дело в том, что продукция предприя-тия - это те самые грибы, которые живут в земле, в естественных условиях поедают патогенные инфекции и тем самым создают условия для развития микроорганизмов, влияющих на реструктуризацию почвы.

- На одном гектаре должно быть 2,5 тонны почвенной биоты, сейчас - в лучшем случае 500 кг, - рассказывает Наталья Небогатых. - Наши препараты - это не панацея от всех бед. Почве очень нужны грибы и бактерии. Как это происходит в природе: опавшие листья перегнивают, их поедают земляные черви и прочие организмы, составляющие микрофлору, а затем продукты своей жизнедеятельности выпускают в землю. А в них - магний, калий, фосфор, т. е., те продукты, которые нужны для жизнедеятельности зернышка, в эту землю упавшего. Те же червячки рыхлят почву. Чем больше будет почвенной биоты, тем активнее пойдет отдача от земли, а затраты на фунгициды уменьшатся.

Пользу от препаратов ООО «Защита АгроСоюз» уже ощутили и некоторые фермеры нашего региона. Так, например, в одном из хозяйств Золотухинского района благодаря планомерному переходу на бофунгициды удалось стабильно из года в год получать прибыль 45 тыс. рублей с гектара. Соседи посматривают с интересом: «Вроде бы рекордами не блистали. Да и почва была так себе, а результат есть!»

С целью улучшения эффективности препаратов мы предлагаем агросопровождение в течение всего сезона.

Небольшой, но дружный коллектив профессионалов.

О достижениях

Никакого научного сверхоткрытия ООО «Защита АгроСоюз» не сделало, да и состав выпускаемой компанией продукции известен с советских времен. Вот только раньше промышленным производством биопрепаратов, в основе которых живые микроорганизмы, в Курской области никто не занимался. Уникальность «Имуназота» и «Грибофита» в том, что они эффективны для всех видов зерновых, зернобобовых и масличных культур, деревьев, кустарников и цветов и имеют широкий спектр использования: от овощеводства и садоводства до оранжерей, теплиц и комнатных цветов. Препараты высокоэффективны и используются на протяжении всего периода вегетации растений: от предпосевной обработки семян, рассады и саженцев до окончательной уборки урожая. Есть ряд преимуществ в комплексном применении биопрепаратов. При такой технологии их использования получают экологически чистые натуральные продукты с длительными сроками хранения. В 2018, 2019 годах на крупнейшей российской агропромышленной выставке в Москве «Золотая Осень» микробиологические комплексы «Имуназот» и «Грибофит» были удостоены награды «Золотая медаль» за внедрение возделывания озимой пшеницы в Центральном Черноземье.

Сегодня продукция компании известна и за пределами региона. Мос-ква, Воронеж, Новочеркасск. Заказы поступают даже из Хабаровска. Есть партнеры в Казахстане и Армении. На подходе еще пара разработок нового поколения, но все упирается в финансы.

- Документы на нашу продукцию находятся в Министерстве сельского хозяйства РФ на регистрации, - рассказывает Наталья Викторовна. - Биологические препараты получают госпрописку. Любой холдинг или крупная компания всегда сверяются с каталогом разрешенных к применению в России препаратов. Вот только стоимость регистрации для небольшого предприятия запредельная. В конкретном случае сертификация одного препарата обойдется в три миллиона рублей.

Коллектив «Защита АгроСоюз» - активный участник конкурсов, выставок. Он заслуженно удостоен многих наград.

Кто придет на помощь?

- Рассчитываем на государственные программы поддержки малого бизнеса, - продолжает Наталья Викторовна. - Например, очень здорово помогают в центре «Мой бизнес». Здесь мы неоднократно брали льготные микрозаймы под выгодные проценты. При содействии Центра поддержки экспорта получили услугу по размещению на международной электронной торговой площадке Allbiz, для британских партнеров нашей компании выполнили сложный технический перевод отчета НИИ эрозии почв, инструкции и рекомендации, участвовали в престижной выставке «Золотая Осень» на ВДНХ, в бизнес-миссиях в Беларусь и Казахстан, что очень помогло в продвижении нашей продукции. Региональный центр инжиниринга оплатил нам исследование, связанное с изучением влияния производимых препаратов на гумусное состояние и биологическую активность чернозема. Так что мы активно пользуемся мерами господдержки. В сегодняшней сложной экономической обстановке благодаря помощи центра «Мой бизнес» наше предприятие работает, развивается и добивается успеха.

А свидетельство тому - дипломы регионального этапа национальной премии в области предпринимательской деятельности «золотой Меркурий», регионального конкурса «Лучший экспортер года», Золотая медаль Всероссийской выставки «Золотая осень».

- Награды весомые, достойные, - отмечает Наталья Викторовна. - Конечно, прежде всего это заслуга нашего небольшого коллектива. Работают в компании 7 человек - профессионалы, которые знают и любят свое дело. Но проблема с кадрами у нас существует, мы продолжаем искать высококлассных специалистов.

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Где найти продукцию?

Конечно, в основном ООО «Защита АгроСоюз» работает с фермерскими хозяйствами, но получается сотрудничать и с крупными агрохолдингами. Есть специальная линейка препаратов и для владельцев личных приусадебных участков. Продукцию можно приобрести в магазинах города или же в офисе компании. Точные адреса и телефоны - на сайте агро-щит.рф.

- Есть проблема при реализации через торговые точки, - отмечает Наталья Викторовна. - Зачастую продавцы не знают, чем торгуют, не могут порекомендовать продукцию покупателю, рассказать о преимуществах того или иного препарата. Но можно привести и другие примеры, когда питомники, успешно использующие схемы обработки почвы нашими «Имуназотом» и «Грибофитом», рекомендуют их своим покупателям. И если в питомниках результат налицо, то и дачники, и садоводы смогут добиться хороших результатов.

- Сегодня мы не останавливаемся на достигнутом, стараемся двигаться дальше, верим в успех, - на оптимистичной ноте заканчивает рассказ директор.

Такой подход руководителя небольшой компании еще раз доказывает, что не надо бояться трудностей. Будет желание развиваться - вас поддержат и помогут. Предпринимательские инициативы в нашем регионе приветствуются, за ними будущее!