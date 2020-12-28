28 декабря в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля во время шторма перевернулось и затонуло рыболовецкое судно «Онега». По предварительной информации, на борту находились 19 членов экипажа. Двоих моряков удалось спасти, остальных еще ищут. Среди пропавших без вести – 28-летний житель Курска Антон Монастырев.Организовано взаимодействие с Морским спасательным координационным центром, Северным флотом, Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом. Координирует и руководит операцией Морской спасательный координационный центр.В настоящее время одно судно работает на месте крушения, на поиски и оказание помощи движутся еще три. Приступили к работе оперативные штабы ликвидации ЧС и тушения пожаров Главного управления МЧС России по Мурманской области, Главного управления МЧС России по Архангельской области.