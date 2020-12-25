Оспорить этот статус пока не удается ни одной из электростанций Черноземья.Энергия для всехКурская атомная станция обладает наивысшей мощностью не только в операционной зоне Курского регионального диспетчерского управления (РДУ), где на ее долю приходится 4000 из 4900 МВт установленной мощности. В списке 142 электростанций разного типа мощностью 5 МВт и выше, входящих в электроэнергетический комплекс Центра страны, Курская АЭС по мощности делит первенство с другой атомной станцией - Калининской. А по выработке электроэнергии лидерство КуАЭС неоспоримо - свыше 960 млрд кВтч за 44 года работы.При этом речь идет о статусе не только Курской АЭС, но и всей атомной энергетики страны. Ведь в целом из 55,378 млрд кВтч, выработанных электростанциями Черноземья в 2019 году, 45,278 млрд кВтч (81,8%) приходится на флагманы энергетики региона - Курскую (43%) и Нововоронежскую АЭС (38,8%). С вводом в эксплуатацию энергоблоков Курской АЭС атомная энергетика стала практически безальтернативным источником электроэнергии в регионе.22 декабря 2020 года Курская АЭС выполнила государственный план года по выработке электроэнергии. В единую энергетическую сеть страны передано свыше 25,62 млрд кВтч. Прогнозная выработка электроэнергии к 1 января 2021 года составляет 26,5 млрд кВтч».Работа АЭС не только обеспечивает собственные потребности Черноземья. Электроэнергия, выработанная Курской АЭС, поступает в энергосистему, в которую входят 19 областей Центрального федерального округа. Благодаря ей наш регион устойчиво входит в число лидеров по «экспорту» электроэнергии в другие области страны.Для поддержания безопасности и эффективности выработки электроэнергии на Курской АЭС ежегодно, ежемесячно и ежедневно выполняется целенаправленная и кропотливая работа. Главные инструменты в ней - модернизация и плановые ремонты оборудования.Общий объем инвестиций в модернизацию оборудования Курской АЭС в 2019 году превысил 6 млрд рублей. По итогам прошлого года Курская АЭС признана лучшей среди атомных станций России за достижения в модернизации. А в 2020 году Курская АЭС названа лучшей в области развития культуры безопасности.В 2020 году инвестиции в модернизацию составят порядка 5 млрд рублей. Значительная доля средств направлена на управление ресурсными характеристиками реакторных установок действующих энергоблоков, на приобретение современной технологической оснастки и приспособлений для выполнения заданных объемов работ.Неотъемлемая часть безопасной генерации энергии - своевременная плановая ремонтная кампания. Специалисты стремятся к выполнению ремонта в кратчайшие сроки, но с максимальным уровнем качества и соблюдением мер безопасности.В 2019 году общую продолжительность ремонта энергоблоков Курской АЭС удалось сократить на 35 суток от целевого уровня. Ремонтная кампания 2020 года на Курской АЭС завершилась на 27 суток ранее целевого уровня. Планово-предупредительный ремонт всех четырех энергоблоков выполнен за 326 суток вместо 353 суток.Стройка растет на глазахВ конце октября на площадке станции замещения Курская АЭС-2 выполнен годовой план по укладке песка. «Станция замещения расположена на искусственном основании. Его формирование разработано специально для замещения грунтов и создания устойчивого безопасного основания для строительства объектов атомной станции. Потребовалось удалить 7,5 млн кубометров поверхностных грунтов. Это по объему превышает 3 пирамиды Хеопса. Взамен строители формируют песчано-гравийное основание, или так называемую «подушку», - отмечает начальник управления капитального строительства Курской АЭС-2 Алексей Булдыгин.В основание будущей станции строители уложили свыше двух миллионов кубометров песка. Такого объема хватило бы, чтобы засыпать футбольное поле слоем высотой в 280 метров.С опережением сроков на месяц строители начали бетонирование перекрытия установки главного циркуляционного насоса энергоблока № 1.Старт началу бетонирования дал генеральный директор Гос-корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, посетивший Курскую АЭС с рабочим визитом. «Сооружение Курской АЭС-2 движется в хорошем темпе, и это благодаря вашей слаженной работе», - отметил высший руководитель атомной отрасли, обращаясь к строителям.В ноябре в проектное положение установлен сферический корпус главного циркуляционного насоса (ГЦН).«Насос будет работать под давлением около 16 мегапаскалей при температуре около 300 градусов. В течение часа агрегат способен перекачивать более 22 тысяч кубометров воды. За это время можно наполнить десять олимпийских бассейнов», - сообщил главный инженер Курской АЭС-2 Алексей Вольнов.В середине ноября в шахту реактора второго энергоблока станции замещения Курская АЭС-2 установлена биологическая («сухая») защита - один из важнейших элементов безопасности атомной станции.На Курской АЭС-2 начали бетонирование вытяжной башни самой высокой в России градирни. Масса готовой оболочки составит около 35 000 тонн, и это без учета защитного покрытия и технологических систем, которые будут располагаться внутри градирни. Это сопоставимо с массой Останкинской телебашни.Сейчас на площадке строительства энергоблоков № 1 и № 2 станции замещения Курская АЭС-2 продолжается выполнение намеченных планов. Работы - в графике. Все 15 ключевых событий 2020 года выполнены, включая два государственных задания по строительству станции замещения.В сооружение Курской АЭС-2 в 2020 году вложено более 25 млрд рублей. Численность персонала на стройплощадке выросла с 4000 до 7500 человек.Опора регионуТекущий год принес новые свидетельства благотворного влияния Курской АЭС не только на экономику региона, которая в своем развитии не испытывает проблем с электрической и тепловой энергией. Само по себе это является решающим вкладом в поддержание условий социального благополучия.«Курская АЭС как лидер промышленного комплекса региона после выработки электроэнергии, главной задачей видит принесение пользы людям через развитие социально значимых инициатив - городских проектов, инфраструктуры, поддержку начинаний, помогая сохранить традиции, - отметил директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин.Главные объекты социальной ответственности атомной станции - Курская область и город Курчатов. На их развитие от станции в бюджеты поступают многомиллиардные налоги. Кроме того, по причине присутствия здесь объекта атомной отрасли и его дальнейшего развития в бюджеты направляются дополнительные отчисления. В рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и администрацией Курской области в 2019 - 2020 годах область и город получили в общей сложности 6 млрд 184 млн рублей. Эти средства используются на развитие социальной инфраструктуры региона.Помимо этого, в рамках благотворительности в 2020 году Курская АЭС направила на социальное развитие региона свыше 127 миллионов рублей. В 2019 году в качестве пожертвований и благотворительной помощи Курская АЭС выделила более 112 миллионов, в 2018-м - 118 миллионов руб-лей.Подводя итоги работы Курской АЭС в 2020 году, директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин отмечает: главным источником успехов предприя- тия являются люди - работники АЭС, которые поколение за поколением неизменно выходят победителями в созидательной работе на благо нашей страны и ее граждан.Владимир Петров