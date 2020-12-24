Итоги бизнес-года на фоне пандемии обсудил сегодня глава региона Игорь Артамонов с представителями регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области». Участие в беседе также приняли руководители профильных отраслевых управлений и курирующий эту сферу заместитель главы региона Дмитрий Аверов.Главными темами заинтересованного диалога власти и предпринимательского сообщества стали региональная стратегия вывода из коронакризиса малого и среднего бизнеса области, развитие человеческого капитала, поддержка перспективных идей, кадровые проблемы, ряд других актуальных вопросов. Как отмечалось в ходе встречи, основной задачей крупных предприятий региона было сохранение рабочих мест и конкурентоспособности. И ее решить удалось. Рост промышленного производства в Липецкой области за 11 месяцев нынешнего года составил 103%. При этом в среднем в России фиксируется падение на уровне 97%.Продемонстрировали представители местного бизнес-сообщества в сложной эпидемиологической обстановке и социальную ответственность. Только предприятия – члены Липецкого отделения РСПП передали в больницы региона средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и лекарственные препараты на 416 млн рублей. Еще почти 1,7 млрд рублей было израсходовано на закупку тестов, дезинфектантов, масок, перчаток и других медицинских изделий для сотрудников.Также на встрече говорилось, что из бюджетов всех уровней на поддержку малого и среднего предпринимательства Липецкой области направлено около 3 млрд рублей. Незначительное сокращение числа предпринимателей есть, но эта тенденция наблюдается уже не первый год, отметили эксперты. При этом Липецкая область названа среди регионов Черноземья с наименьшими цифрами по этому показателю. «Бизнес с хорошей идеей выживет и в трудные времена, – считает Игорь Артамонов. – Поэтому так востребованы сегодня предприниматели мыслящие, образованные, умеющие генерировать успешные идеи и работать на перспективу».Особую заинтересованность участники встречи проявили, обсуждая кадровые вопросы. Сегодня в Липецкой области зарегистрировано 5,4 тыс. безработных, уровень низкий – 0,9% от экономически активного населения. При этом работодатели предлагают более 10 тыс. вакансий. Игорь Артамонов подчеркнул, что в такой ситуации нужна не только переквалификация. «Управлению образования и науки совместно с предприятиями необходимо менять учебные программы и списки специальностей в техникумах и колледжах. Мы должны обучать востребованных на рынке труда специалистов, а также активно привлекать к преподаванию мастеров-производственников», – сказал Игорь Артамонов.Завершая встречу, глава региона поблагодарил предпринимательское сообщество за благотворительную деятельность и помощь региону в период пандемии, поздравил с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и успехов в бизнесе.Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.