Высокоскоростной доступ в интернет и возможность пользоваться современными цифровыми услугами получили более пяти с половиной тысяч жителей. Теперь, кроме интернета, они могут подключить такие популярные сервисы, видеонаблюдение, Wink, «Ростелеком Лицей». Наибольшее количество клиентов компании, использующих технологию GPON, проживают в Льговском, Пристенском, Медвенском, Кшенском, Горшечном районах области. Чтобы жители районных центров могли получить доступ во Всемирную сеть и в полной мере пользоваться современными услугами высокого качества, специалисты компании проложили более 400 километров оптоволокна.Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:«В этом году мы провели масштабную стройку и максимально охватили регион оптоволоконными сетями, чтобы качественная связь пришла в каждый район нашей области. Жители Тима Пристени, Конышевки, Льгова, Ольшанского, Медвенки, Касторного, Фатежа, Горшечного уже оценили технологический прогресс. В следующем году продолжим работу по цифровизации области, планируем охватить все райцентры интернетом по оптике. Также в приоритете строительство в небольших поселках с населением до тысячи человек, для которых технология GPON откроет новые возможности комфортной цифровой жизни».Артем Краснов, житель города Льгова:«Мне нравится тариф “Трансформер” видеосервиса Wink. Я выбрал передачи и кино по своим интересам, и мне не надо платить за то, что я не смотрю. Очень удобно при необходимости записывать видео на съемный носитель, управлять просмотром, прокручивая эфир вперед или назад, останавливать просмотр. К тому же любую передачу или фильм могу продолжать смотреть с любого устройства. Я доволен».Вновь подключившиеся абоненты все чаще выбирают видеонаблюдение - одну из услуг сервиса «Умный дом». Абонент определяет количество камер, где их нужно расположить, и сотрудники «Ростелекома» устанавливают оборудование. Записи видео хранятся на виртуальном облаке от 7 до 60 дней в зависимости от тарифного плана, а посмотреть трансляции в онлайн можно с любого гаджета с помощью приложения. Камеры оснащены инфракрасными датчиками, с помощью которых «видят» в темноте, а также датчиком движения.Более подробно о подключении услуг компании можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8-800-1000-800.