Журналисты из разных регионов страны в ходе онлайн-конференции получили возможность задать свои вопросы генеральному директору ООО \\"Газпром трансгаз Москва\\" Александру Бабакову. В первую очередь СМИ интересовали перспективы развития компании, а также её производственные планы и социальная политика в регионах.Впрочем, курянам компания знакома не только по активной производственной деятельности, но и по ряду значимых социальных проектов, реализованных в регионе. Наиболее яркие из них - корпоративный фестиваль творческих коллективов и исполнителей «Газпром трансгаз Москва» «Созвездие», который прошел в Курске летом 2019 года и собрал молодые таланты, а также \\"Вахта Памяти\\", в ходе которой в Поныровском районе Курской области поисковики подняли фрагмент брони танка. Позднее при поддержке компании в Туле был открыт памятник экипажу танка Т-34, в постаменте которого использованы подлинные фрагменты брони и ходовой части танка Т-34, поднятые в Курской области.А в октябре 2019 года в концертном зале ТРЦ МегаГРИНН прошли юбилейные торжества, посвященные 60-летнему юбилею Курского линейного-производственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Москва». В качестве подарка Курскому филиалу «Газпром трансгаз Москва» был организован концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации под управлением дирижера подполковника Константина Петровича. Оркестр приехал в Курск в рамках масштабного проекта \\"Газпром трансгаз Москва\\" «Шаги Победы», приуроченного к 75-летию великой Победы.Впрочем, это далеко не полный перечень социально-значимых мероприятий, проводимых в регионах присутствия компанией. В онлайн-формате прошел финал конкурса чтецов «Помните! Через века…» и обратный отсчет «100 дней до Победы», который сопровождался историями участников акции о боевом пути их фронтовиков и тружеников тыла.Кроме того, в период пандемии посетители из более, чем 50 регионов страны и мира получили возможность попасть на онлайн-экскурсию в Музей магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва».\\"Не допущено ни одной аварии, ни одного срыва газоснабжения потребителю\\"И все же, как отмечает генеральный директор ООО \\"Газпром трансгаз Москва\\" Александр Бабаков, главная задача Общества — это бесперебойная и надежная транспортировка газа, подача его потребителям 14 регионов ЦФО:- Что касается программ капитального ремонта и техобслуживания, они или уже закончены, или находятся в финальной стадии и до Нового года будут выполнены. Назову только несколько цифр. Сейчас мы закончили работать по внутритрубной диагностике. Это порядка двух тысяч километров магистральных газопроводов. Также завершены работы по диагностике и обследованию газораспределительных станций - порядка 110 ГРС. На финальной стадии - капитальный ремонт магистральных газопроводов, суммарной протяженностью более 50 километров. Заканчиваем капремонт ГРС - пять единиц в 2020 году. Полностью выполнен ремонт газоперекачивающих агрегатов, подключаем цех после проведения капремонта трубопроводов.Единственное, мы сдвинули как начало, так и окончание производственных работ из-за трудностей этого года. При этом хочу отметить, что в ООО \\"Газпром трансгаз Москва\\" не допущено ни одной аварии, ни одного срыва газоснабжения потребителям. Поэтому нашу основную задачу мы выполняем на оценку \\"пять с плюсом\\".- Александр Владимирович, пандемия коронавируса внесла коррективы в работу вашей компании. К каким мерам пришлось прибегнуть в условиях особой обстановки?- Пандемия коронавируса — это вызов, новая реальность. Всем нам приходится с этим жить и трудиться. В первую очередь в части борьбы с коронавирусом мы сосредоточились на защите оперативного и сменного персонала наших филиалов, диспетчерских служб, операторов ГРС, линейных обходчиков, сменных инженеров. Это те люди, без которых не может функционировать ГТС \\"Газпром трансгаз Москва\\". Локальных вспышек коронавируса не допущено.Создан резерв оперативного персонала. Как и вся страна, мы строго выполняем рекомендации Роспотребнадзора, Минздрава, действуем в соответствии с требованиями региональных властей на всех территориях присутствия.Конечно же, в первую очередь ведется разъяснительная работа по соблюдению социальной дистанции, ограничению круга общения. Осуществляется постоянный температурный контроль работников, рабочие места обеспечены дезсредствами, а оперативный персонал - средствами индивидуальной защиты. Пришлось увеличить число автобусов, которые привозят сотрудников на работу, изменить график работы наших столовых для того, чтобы минимизировать контакты персонала.\\"Порядок цифр по всем программам этой пятилетки будет превышать предыдущие года\\"- Были ли сбои в работе компании при переходе на дистанционный режим?- Что касается дистанционного режима работы, то это была вынужденная мера, и с этим мы справились. Конечно, весь персонал мы не можем вывести \\"на дистанцию\\". Такая форма работы прежде всего касалась офисов, как филиалов, так и администрации. За короткое время мы совместными усилиями организовали удаленные рабочие места с соблюдением всех требований безопасности. И отработали на хорошем уровне, не допустив срывов как в отчетности, так и в планировании, и в предоставлении документов в налоговую инспекцию, фонд соцстрахования, инспекцию по труду.- И все же несмотря на непростую экономическую обстановку, компания следовала намеченным планам?- Действительно, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку все производственные программы Управления по эксплуатации КС, ЭМО и АГНКС в 2020 году были выполнены в полном объеме. В соответствии с Программой технического обслуживания и ремонта было проведено:четыре капитальных ремонта ГПА, два средних ремонта, 14 текущих ремонтов и ТО ГПА. Также, в 2020 году было выполнено три капитальных ремонта газотурбинных двигателей авиационного типа. В текущем году выполнен комплексный капитальный ремонт технологических трубопроводов подключающих шлейфов на КЦ-2 КС Донская в объеме 1795 п.м. в Ду 1000. Это сложная и комплексная работа была проведена хозяйственным способом с привлечением специальной техники, ИТР и сварочно-монтажных бригад из нескольких филиалов.Завершена реализация плана диагностического обслуживания оборудования и трубопроводов КС, который включал диагностику 426 единиц сложных технических устройств, зданий и сооружений. Проведено ВТД технологических коммуникаций на восьми объектах КЦ с помощью телеуправляемого роботизированного диагностического комплекса.- Начиная с августа председатель правления ПАО \\"Газпром\\" Алексей Миллер подписал с главами регионов России целый ряд соглашений о газификации. Расскажите подробнее о газификации в регионах, о подходах и задачах, которые стоят сегодня?- Как социально ответственная компания, которая работает по повышению уровня газификации регионов, ПАО \\"Газпром\\" действительно активизировало работу в этом направлении. Динамично идет подписание программ газификации регионов. В нашей зоне ответственности по всем регионам такие программы подписаны на грядущую пятилетку - 2021- 2025 годы.Каждая программа включает в себя целевые показатели, которые разделены на два системообразующих блока. Это газоснабжение и газификация. Газоснабжение подразумевает реконструкцию новых газопроводов и отводов, строительство новых газовых станций. Это зона ответственности единого технического заказчика ПАО \\"Газпром\\" и эксплуатирующей организации - \\"Газпром трансгаз Москва\\". Второй блок - повышение уровня газификации. Это непосредственно распредсети - припоселковые, межпоселковые. И здесь зона ответственности \\"Газпром межрегионгаз\\" и организаций, которые занимаются строительством и пуском в эксплуатацию сетей. Все программы прошли согласование, в том числе и у нас, в \\"Газпром трансгаз Москва\\". Порядок цифр по всем программам этой пятилетки будет превышать предыдущие годы в пять, а то и в десять раз по некоторым регионам.Наша задача - совместными усилиями с регионами эти задачи реализовать, что существенно повысит уровень газификации в стране.\\"Встречаем зиму во всеоружии\\"- Александр Владимирович, поделитесь планами компании на ближайшее время.- Традиционно осенне-зимний период эксплуатации самый важный и самый напряженной. Связано это с увеличением газопотребления в связи с отрицательными температурами и неблагоприятной климатической внешней средой. Мы полностью закончили подготовку к пиковому периоду.В рамках подготовки к надежной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования компрессорных станций (КС) и энергетического оборудования в осенне-зимний период успешно выполнен комплекс планово-предупредительных ремонтов. На технологических трубопроводах компрессорных станций оборудовании КС устранено 228 дефектов. При этом заменено 277 метров трубы различного диаметра.По всем филиалам у нас подписаны паспорта готовности объектов. Получен согласованный паспорт ПАО \\"Газпром\\" на готовность нашего общества к прохождению пикового периода. Поэтому мы встречаем зиму во всеоружии и уверены, что срывов поставки газа для потребителей не будет.Наша справка:В 2020 году в газотранспортную систему поступило свыше 150 млрд. куб. газа. Свыше 76 млрд. куб. м газа было подано отечественным потребителям и на экспорт транспортировано более 47 млрд. куб. м «голубого топлива».Светлана ВОЛКОВА.https://moskva-tr.gazprom.ru/