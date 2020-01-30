30-летний Александр Горбунов из Железногорска Курской области стал первым курянином, которого зачислили в отряд космонавтов. Для этого Александру понадобилось пройти жесткий отбор: ни много, ни мало - стать лучшим среди более чем 400 конкурентов!Прошел жесткий отборДело в том, что попытать счастья и попасть в число претендентов на зачисление в команду космонавтов может почти каждый. Роскосмос периодически объявляет набор желающих. Главные критерии - физическое, психическое и психологическое здоровье кандидатов.Но есть и очень важные дополнительные - высшее образование по одной из необходимых специальностей, возраст до 35 лет, владение иностранными языками, знание истории пилотируемой космонавтики, опыт работы по специальности более трех лет. Кроме того, будущий космонавт должен весить не менее 50 и не более 90 килограмм и иметь размер обуви не больше 46-ого.Проверка на профпригодность проходит на высоком уровне. И курянин ее достойно выдержал. Александр - инженер ракетно-космической корпорации «Энергия», поэтому тема космоса близка и хорошо знакома ему.И как итог - два года назад он попал в отряд наряду с еще семерыми претендентами на полет в космическое пространство.Запирали в сурдокамере и учили научным экспериментамПосле того, как команда была уже сформирована, в 2018 году началась подготовка. Космонавты изучали теорию и практику космического дела. Курс включал в себя тренировки на выживание в экстремальных условиях, лекции по основам построения бортовых систем и космическому землеведению.Александр и его коллеги освоили системы космического корабля «Союз МС», российского сегмента Международной космической станции, пилотирование самолета и вертолета. Также в программу обучения входила подготовка к проведению научных экспериментов на орбите и выходам в открытый космос.Конечно, \\"космические\\" испытания проходили пока только на Земле. Среди них были и совершенно необычные. Например - проверка абсолютным одиночеством и тишиной. Выглядело это так - Горбунова на трое суток заперли в сурдокамере. За это время спать можно было только восемь часов, остальное время - бодрствование и работа. Наблюдение за испытуемым в таких непростых условиях позволяет составить подробный психологический портрет претендента в космонавты. 72 часа в закрытом пространстве под непрерывным наблюдением экспертов-профессионалов полностью раскрывает сущность человека, он начинает проявлять истинного себя. Это прежде всего проверка на стрессоустойчивость, настойчивость в достижении поставленной цели, стабильность в непрерывной монотонной деятельности.Сдал госэкзамен – теперь можно в космос!Отрабатывали с командой и посадку в особых условиях. В случае с экипажем Горбунова ребят выбросили в труднопроходимой местности среди лесов и болот. Задача была - выжить несколько суток. Нужно было обустроить условия для выживания и суметь подать сигнал sos, чтобы помощь подоспела как можно быстрее, а также помочь пострадавшему товарищу. Ну, и конечно, сохранить сплоченную атмосферу в коллективе. Каждый час круглосуточно испытуемые отчитывались о состоянии дел.По итогам тренировок курянин успешно сдал государственный экзамен, а буквально накануне Нового, 2021 года, ему присвоили квалификацию космонавта-испытателя. Александр получил удостоверение из рук Героя России, летчик-космонавта Юрия Маленченко.Теперь он и его коллеги по экипажу могут стать первыми россиянами, которые полетят на Луну.ЗНАЙ!Российская программа освоения Луны рассчитана на период с 2021 по 2040 годы. Реализовать ее собираются в несколько этапов. Так, до 2025 года нужно отработать все технологии на МКС, построить базовый модуль окололунной станции, испытать пилотируемый корабль \\"Федерация\\", совершить беспилотные облеты Луны \\"Федерацией\\" и исследовать Луну с помощью автоматических станций. На втором этапе будут отрабатывать средств доступа на поверхность Луны, совершать первые пилотируемые полеты и размещать первые элементы базы. На третьем завершат строительство посещаемой лунной базы. В первую высадку российские космонавты планируют провести на Луне две недели. Александр Горбунов рассчитывает, что окажется среди российских счастливчиков-первопроходцев.