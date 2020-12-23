На днях новый 20-кубовый экскаватор производительностью 270 тыс. тонн железной руды в месяц начал работать на Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева. Современную технику производства Уралмашзавод закупили в рамках программы развития горнопромышленного комплекса.К слову, модернизация парка техники горнотранспортного комплекса – один из ключевых пунктов инвестиционной программы Металлоинвеста. В этом году на Михайловский ГОК поступили два автосамосвала БЕЛАЗ грузоподъемностью 220 тонн, два автосамосвала БЕЛАЗ грузоподъемностью 240 тонн, экскаватор WK-35 с объемом ковша 25 м3, а также тепловоз ТЭМ-18.Это уже третий экскаватор на комбинате с таким весомым объемом ковша. Но эта модель еще более современная и отвечает последним требованиям безопасности. Он оснащен боковыми камерами обзора, кресло в кабине установлено на пневмоподвесках для снижения нагрузки от вибрации, есть система климат-контроля и шумоподавления.Как рассказал начальник экскаваторного участка №1 рудоуправления Михайловского ГОКа Дмитрий Рогожкин, экскаватор отличается усовершенствованным программным обеспечением и системой управления:– Основные параметры работы техники выводятся на мониторы, расположенные в кабине экскаватора. Это обеспечивает высокий контроль процесса погрузки. На новой машине по сравнению с предыдущими моделями эта информация более развернута. Машинист видит на экранах картинку с камер видеонаблюдения, получает сведения о перемещении горной техники в карьере, состоянии узлов механизмов и даже вес породы в зачерпнутом ковше».Уже на комбинате во время монтажа экскаватора по инициативе специалистов рудоуправления машину еще более усовершенствовали: кузов усилили дополнительными кронштейнами, а ходовую тележку приподняли, чтобы гусеничные ленты не касались борта машины. Это увеличит срок службы техники.