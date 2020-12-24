Сельская ипотека от Россельхозбанка справедливо произвела настоящий фурор на рынке жилья.Уникальная низкая ставка 2,7%, обширная география выбора недвижимости, первоначальный взнос от 10% - приобрести дом или квартиру действительно стало легче.А теперь получить ипотечный кредит на приобретение готового или строящегося жилья, в том числе с земельным участком, на сельских территориях либо рефинансировать действующий кредит на те же цели зарплатные клиенты банка смогут по льготной ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний - от 2,2% годовых. Мы поговорили о результатах, нововведениях и перспективах сельской ипотеки с директором Курского филиала Россельхозбанка Евгением Ковалевым.- Евгений Борисович, какие изменения внесены в программу кредитования на приобретение жилья в сельской местности?- Россельхозбанк обновил условия по льготным кредитам на приобретение жилья на сельских территориях, действующим в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», и для отдельных категорий клиентов снизил ставки на 0,8 процентного пункта. Теперь кредиты стали еще доступнее и выгоднее. Считаем, что на сегодняшний день это одно из самых лучших предложений на ипотечном рынке. Также для данных категорий клиентов снизилась ставка по кредиту на следующие цели: строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда; погашение кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на эти же цели. В рамках внесенных изменений заемные средства можно будет получить по ставке от 2,5% годовых.- Сельская ипотека пользуется все большей востребованностью среди жителей нашего региона. В чем секрет такого спроса?- Главный секрет - в простоте и эффективности. Жилищный вопрос рано или поздно встает практически перед каждой семьей, и беспрецедентная ставка позволяет его решить без тяжелого финансового бремени. Особенно актуальна сельская ипотека для молодых семей, у которых обычно еще нет крупных накоплений и которым нужно первое жилье. Им, как и другим людям, сельская ипотека позволяет не копить годами, ютясь в съемной квартире, а уже «здесь и сейчас» получить свое собственное просторное жизненное пространство.Именно на молодые семьи приходится 80% кредитов, которые выданы по программе сельской ипотеки. А в целом мы помогли улучшить жилищные условия уже 530 заемщикам. Им предоставлены кредиты на общую сумму 800 млн рублей.В программу льготного ипотечного кредитования Россельхозбанка включены все населенные пункты нашего региона, кроме Курска, Железногорска и Курчатова. Наибольшей популярностью среди заемщиков по сельской ипотеке пользуются Курский и Рыльский районы.- Сейчас говорят о рефинансировании с помощью данной программы. Как оно работает?- Сельская ипотека - это социально ориентированный продукт, и теперь ее можно использовать, чтобы кратно снизить свою кредитную нагрузку и сэкономить семейный бюджет. Если вы взяли кредит на строительство или постройку дома по «обычной» ставке, то теперь его можно выплачивать по льготной ставке. Условия очень простые: объект должен находиться в списке территорий, где действует сельская ипотека, а кредит должен быть взят после 01.01.2020 года в банке, внесенном в список Министерства сельского хозяйства. Естественно, работает рефинансирование и в отношении кредитов, взятых на квартиры в сельской местности. При этом, если вы получаете заработную плату на карту Россельхозбанка, ставка по сельской ипотеке или ее рефинансированию будет еще ниже и составит всего 1,9%.- Каких результатов ожидаете в будущем?- Мы рассчитываем, что до Нового года сельская ипотека поможет приобрести собственное жилье еще 120 семьям наших заемщиков. Это примерно 180 млн в денежном выражении. Кстати, подобрать ва- риант в новостройке или на вторичном рынке недвижимости можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье».- В чем Вы видите общественное значение сельской ипотеки?- Исторически сложилось, что производство, технический и научный прогресс стимулировали развитие городов, урбанизацию. Молодежь покидала села, потому что хотела сменить тяжелый физический труд на умственный, выучиться, в городе было легче найти работу. Но прогресс дошел до той стадии, когда можно снова вернуться за город, в хорошую экологию и поближе к природе, и при этом не терять привычные городские блага и работу. Интернет-покрытие, инфраструктурное развитие сделали село местом, где жить и зарабатывать могут представители самых разных профессий.Мы живем в эпоху, когда село входит в новый этап качественного развития. И одна из главных ролей в этом процессе принадлежит сельской ипотеке. Одним словом, она отвечает духу времени.Всего 100 лет назад в РСФСР в сельской местности проживало более 80 млн человек. Конечно, никто не говорит о том, что деурбанизация должна снова достичь такого уровня. Но сохранить долю сельского населения страны на уровне 25%, привлечь квалифицированных молодых специалистов, которые двигают агропромышленный комплекс и всю страну вперед, очень важно. И мы как опорный банк АПК и один из лидеров по присутствию в регионах рады принимать в этом активное участие.АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.https://www.rshb.ru/promo/mortgages/village_mortgage/Валентина Васильева.