«Сохранить предприятия малого и среднего бизнеса, а значит, и рабочие места для населения»

Николай Иванович Жеребилов.

Областной бюджет будет увеличиваться

- Николай Иванович, 2020 год выдался непростым. Какие документы из принятых в 2020 году вы считаете ключевыми и почему?

- Несмотря на определенные сложности, Дума выполнила рабочие планы, направленные на совершенствование законодательной базы, решение задач экономического и социального развития региона. За год прошло десять заседаний Курской областной Думы, принято 192 нормативных правовых акта, в том числе 117 законов. Все они принимались в интересах региона и его жителей. А вот ключевым я бы назвал, безусловно, главный финансовый документ - областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Именно по нему нам предстоит жить, развиваться, справляться с трудностями в предстоящий период. По доходам бюджет на 2021 год сформирован в объеме 63 млрд 458 млн рублей. Расходы составят 64 млрд 321 млн рублей. Дефицит планируется в сумме 863 млн.

Параметры доходной части бюджета-2021 ниже, чем текущего, на 2020-й. Это связано с тем, что в нынешнем году было выделено много средств на борьбу с коронавирусом. Кроме того, в течение года бюджет, как правило, несколько раз корректируется с учетом федеральных трансфертов. Поэтому мы рассчитываем и в 2021 году получить дополнительные средства из федерального бюджета. Так что, полагаю, принятые сейчас параметры бюджета на 2021 год мы будем изменять в сторону увеличения.

- Как в регионе идет исполнение наказов избирателей и нацпроектов?

- Наказы избирателей включаются в государственные программы. Поэтому задача депутатов и исполнительной власти как можно большее их число внести в госпрограммы.

Всего у нас 922 наказа избирателей, которые финансируются из областного бюджета, и 1300 наказов, которые финансируются из бюджетов муниципальных образований. Мы рекомендовали по максимуму в этом году включить наказы в программы, чтобы увеличить количество исполненных. А касаются они самых разных вопросов жизнеобеспечения курян - от строительства дорог до вопросов здравоохранения и культуры.

Национальные проекты позволяют благоустроить сельские территории, решить социальные и экологические проблемы жителей. Их исполнение находится на личном контроле губернатора. И депутатский корпус, в свою очередь, отслеживает реализацию каждого объекта в своих избирательных округах. Это способствует развитию инфраструктуры и повышению качества жизни сельского населения.

Почти 70% расходов - на соцсферу

- А какие конкретно меры были предприняты курскими законотворцами для поддержки населения и бизнеса в условиях экономического спада?

- Совместно с профильными структурами администрации области были проработаны и реализованы меры поддержки малого и среднего бизнеса, который больше всего пострадал от распространения коронавирусной инфекции. В их числе - налоговые и арендные каникулы для индиви- дуальных предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах, а также оказывающих бытовые услуги населению, снижение налоговых ставок при упрощенной системе налогообложения.

Также в Государственную Думу и Правительство Российской Федерации было направлено обращение по поводу отсрочки платежей по погашению кредитной задолженности в банках; по выплатам в государственные социальные внебюджетные фонды для субъектов, применяющих специальные режимы налогообложения; по переносу сроков введения системы обязательной маркировки различных групп товаров до 2025 года; включению в число получателей государственной поддержки МСП, наиболее пострадавшие в результате распространения коронавирусной инфекции. Курские парламентарии считают, что эти меры позволят сохранить предприятия малого и среднего бизнеса, а значит, и рабочие места для населения.

- Что в приоритете в следующем году, исходя из принятого бюджета?

- В целом в приоритете попрежнему социальная сфера. Это естественно. У нас почти 70% расходов имеет социальную направленность. 30,5% всех расходов занимает социальная политика - 19 млрд 592 млн. Около 19 млрд мы направляем на образование. Почти 5 млрд - на здравоохранение. Предусмотрены также расходы на развитие культуры и спорта.

Реализация нацпроектов способствует поддержке многодетных семей, позволяет благоустраивать сельские территории, решать социальные и экологические проблемы жителей.

«Не терять веры и надежды»

- Поддержка семей всегда оставалась одним из главных акцентов в бюджетной политике региона. Не попала ли эта статья под секвестр сейчас, с учетом непростой экономической ситуации?

- Я принимал участие в оглашении Послания Президента РФ, в котором были затронуты важнейшие направления дея- тельности законодательных и исполнительных органов власти. Президент призвал работать по всем направлениям поддержки семьи. И на недавно прошедшей пресс-конференции глава государства озвучил еще один шаг в этом направлении - дополнительную выплату на каждого ребенка в возрасте до 7 лет включительно.

Тем самым и нам был задан вектор работы. У нас действует Общественный совет по вопросам семьи, материнства и детства при Курской областной Думе, где обсуждаются основные направления государственной политики в сфере материнства, отцовства и детства. Это и организация детских выплат, и реформирование органов опеки, и совершенствование законодательной поддержки семей. Сейчас в Курской области действует 38 мер поддержки в этой сфере - как федеральных, так и региональных. Расширены возможности использования областного материнского капитала. Дополнены нормы, определяющие порядок предоставления многодетным семьям земельных участков: право на получение участков закреплено и за семьями, в которых дети достигли возраста 18 - 23 лет.

- Что бы вы пожелали в 2021 году жителям Курской области?

- Прежде всего, хочу пожелать не терять веры и надежды, сохранять в своем сердце любовь - к своим близким, своей стране, делу, которое мы избрали для себя. Пусть каждый на своем месте делает все, что от него зависит, на сто процентов. И тогда, я уверен, мы не только преодолеем все сложности, но и выйдем из них победителями. Именно так всегда и было с нашим народом, нашей страной. Этому учит нас история. Давайте не забывать ее уроки. И конечно, я хочу пожелать всем землякам сохранить здоровье, чтобы встретить Новый год полными сил, энергии и решимости воплотить все свои мечты в жизнь!

kurskduma.ru

Светлана ВОЛКОВА