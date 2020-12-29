Более 40 сотрудников Лебединского горно-обогатительного комбината, Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева, Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова и Уральской Стали стали участниками программы комплексного развития кадрового резерва «Лидеры 4.0», рассчитанной на 2021-2022 годы. Разработка принадлежит Корпоративному университету Металлоинвеста и НИТУ «МИСиС».Как считает заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Металлоинвеста Андрей Белышев, профессиональный и личностный рост сотрудников - это залог повышения показателей и устойчивости бизнеса:– Наша корпоративная культура основана на открытом диалоге, гибкости подходов и нацеленности на результат. Кадровый резерв - проводник этих принципов, инициирует позитивные изменения во всей КомпанииЦель программы - совершенствование управленческих, деловых и социальных компетенций резервистов, которые завтра могут занять высокие руководящие позиции на предприятиях.Директор Корпоративного университета Металлоинвеста Ирина Бевз рассказала, что программа «Лидеры 4.0» - важная составляющая процесса комплексного развития резервистов:- Он включает в себя также разработку индивидуальных планов развития, участие в ключевых проектах Компании, работу с кураторами. В процессе обучения мы активно привлекаем как внутренних экспертов, так ведущих внешних специалистов из различных отраслей.Кандидаты на руководящие должности Металлоинвеста в основном подбирают из внутренних кадровых резервов. Вот уже несколько лет Компания реализует программу кадрового резерва, цель которой - развитие наиболее перспективных сотрудников Металлоинвеста.В 2020 году Корпоративный университет полностью реорганизовал процесс работы с кадрами. Отбор кандидатов стал коллегиальным, а значит – более объективным и открытым. На всех предприятиях Компании работают Локальные кадровые комитеты. Действует трехэтапный процесс отбора кандидатов.Финальный этап отбора - рассмотрение кандидатов на Кадровом комитете под председательством генерального директора Компании Назима Эфендиева.