Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с предпринимателями социальные инициативы бизнеса

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Темой обсуждения стали социальные инициативы бизнеса и поддержка перспективных идей. Предприниматели рассказали о своих проектах, направленных на развитие Липецкой области. Представители аутсорсингового колл-центра сообщили, что готовы предоставить рабочие места людям с ограниченными возможностями здоровья, но для расширения штата компании не хватает офисных помещений. Игорь Артамонов поддержал инициативу.

«Ваше предложение интересное и своевременное. Вы нам интересны с точки зрения предоставления новых рабочих мест, особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья», – отметил руководитель региона.

«Бизнесмены, которые берут на работу инвалидов, могут получить финансовую поддержку. Средства на эти цели в 2021 году Липецкая область получит из федерального бюджета. Это будут гранты до 500 тысяч рублей», – добавил начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей Курбатов.

Бизнесмены поделились идеями по развитию туризма в регионе и службы доставки фермерских продуктов, предложили открыть площадку для автомногоборья, где состязаться в автомастерстве смогут взрослые и дети, как из Липецкой области, так и из других регионов.

Ещё одно предложение поступило от представителей ресторанного бизнеса, которые планируют воплотить в жизнь масштабный проект – открыть в Липецке гастромаркет здоровой еды, где под одной крышей будет работать 12 разных ресторанов.

«Сегодня прозвучали свежие идеи и предложения, многие мы обязательно поддержим, – прокомментировал Игорь Артамонов. – Качественный сервис, развитие спорта и туризма, новые рабочие места – нам интересны проекты, которые смогут улучшить качество жизни населения Липецкой области».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.