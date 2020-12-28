Cоглашение о сотрудничестве и совместной деятельности подписано между компанией «Металлоинвест» и ЛЛК-Интернешнл (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).Как рассказала директор по снабжению Металлоинвеста Мария Коваленко, моторное масло ЛЛК-Интернешнл используется для обслуживания основной карьерной техники Михайловского и Лебединского горно-обогатительных комбинатов вот уже почти десять лет - с 2011 года:- Высокое качество этой продукции доказано на практике. Новые договоренности охватывают широкий спектр вопросов, нацеленных на оптимизацию затрат и снижение общей стоимости владения оборудованием. Это проведение совместных технических аудитов, разработка инвестиционных программ, включая сервисные решения, сотрудничество в области контроля качества и проведения испытаний новых продуктов, обмен опытом между сотрудниками лабораторий.Генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета в свою очередь отметил, что подобные проекты способствуют разработке новых смазочных материалов и комплексных индустриальных решений, направленных на обеспечение бесперебойных производственных процессов:- Мы уверены, что сотрудничество с ЛУКОЙЛом будет способствовать повышению уровня сервиса по обслуживанию техники в карьере и ремонтных зонах горнорудных предприятий Металлоинвеста, а также высвобождению ресурсов для решения стратегических задач, связанных с добычей железной руды и производством высококачественной железорудной продукцииКомпании будут сотрудничать в области разработки, испытания и использования новых смазочных материалов и других нефтепродуктов, в том числе биоразлагаемых, которые особо востребованы предприятиями Металлоинвеста.