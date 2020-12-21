Курские предприятия: рабочие места есть!

Предприятия «Мираторга»: достойные условия труда и зарплата.

Компания «Мираторг» и губернатор области развеяли миф о том, что в регионе простому человеку сложно устроиться на хорошую работу, сообщило 17 декабря информационное агентство «KURSKCITY».

На совещаниях в администрации области и на свой страничке в соцсетях Роман Старовойт не раз поднимал тему трудоустройства и безработицы. «Вы регулярно пишете мне о нехватке рабочих мест. Я встретился с руководителями крупных предприятий региона. Большинство из них, напротив, рассказали мне о кадровом дефиците», - обратился губернатор к безработным курянам.

Есть в регионе масса рабочих мест, которые ждут курян, желающих трудиться, зарабатывать хорошие деньги, профессионально развиваться и уверенно смотреть в будущее. Взять, например, работу обвальщика мяса на одном из предприятий агропромышленного холдинга «Мираторг», расположенного в 20 километрах от Курска, в селе Черницыно.

Корреспондент встретился с сотрудниками компании Владиславом Винником и Станиславом Клыгиным, чтобы из первых уст узнать о том, какие условия созданы и есть ли перспективы профессионального роста.

Рассказывает Владислав Винник, обвальщик агрохолдинга «Мираторг»:

- После окончания электромеханического колледжа и службы в армии я некоторое время пытался работать охранником, продавцом. Затем от знакомой услышал о хороших условиях в «Мираторге». Поехал в офис, прошел собеседование, и меня взяли. Научиться профессии обвальщика было несложно. Здесь большую роль сыграли хорошие наставники-тренеры. Моя задача – отделить мясо от костей для дальнейшей переработки. Производство высокомеханизированное, поэтому работается легко.

Несмотря на то, что Владислав работает в цеху относительно недавно, с августа 2020 года, он быстро освоил многие технологические операции, и в ближайшее время его назначат мастером участка. Продвижение по карьерной лестнице положительно отразится на размере его заработка.

- Раньше с деньгами было сложно. Теперь я не только обеспечиваю себя, но и помогаю материально своим родственникам. Зарплата позволяет уверенно стоять на ногах и строить планы на будущее. Наш завод еще не запустили на полную мощность, он развивается, поэтому требуются кадры, и при желании можно получить хорошую работу, в чем я убедился на своем опыте, - рассказывает Владислав. - Самое главное – это обратная связь с руководством. Чтобы услышать рабочих, наш генеральный директор Марина Бершакова один раз в два месяца созывает собрание бригадиров и интересуется их мнением, прислушивается к пожеланиям и принимает решения по оптимизации процессов.

Сотрудники признаются, что на производстве чувствуют себя комфортно

Станислав Клыгин, мастер-обвальщик агрохолдинга «Мираторг»:

- Когда я женился и в семье родилась дочь, решил найти работу с достойной зарплатой. Услышав о строительстве под Курском нового мясоперерабатывающего завода «Мираторг», думал, что будет трудно устроиться сюда, но это оказалось не так. Прошел собеседование, медкомиссию, и меня взяли обвальщиком. С декабря прошлого года ни разу не пожалел о своем выборе.

Возможность получать стабильную зарплату и устойчивое экономическое состояние компании позволяют ее работникам брать долгосрочные кредиты в банках.

- Предприятие помогло мне с ипотекой для покупки в Курске двухкомнатной квартиры. Мы ее оформили в Россельхозбанке на выгодных условиях, которые предлагаются для граждан, работающих в сельской местности, - рассказывает Станислав. — Не забывают о сотрудниках на праздники. Для детей на 1 сентября, например, выдали подарки, на День работников АПК нам вручали подарки и премии. Я обучался обвалке на заводе «Мираторга» в Короче Белгородской области, ждал, пока здесь достроят предприятие. Так там проводили до пандемии различные профессиональные и спортивные соревнования. Здесь после снятия ограничений тоже намечены различные досуговые мероприятия. Ведь на заводе думают не только о росте показателей, но и о людях, которые на нем работают.

Полную версию статьи – читайте на ИА KURSKCITY