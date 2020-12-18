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В Курске на проспекте Дериглазова пропал восьмилетний мальчик

Полиция просит откликнуться всех, кто видел Артема Копейкина
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Полиция просит откликнуться всех, кто видел ребенка

Полиция просит откликнуться всех, кто видел ребенка

Фото: предоставлено пресс-службой

Утром 18 декабря Артем ушел в школу, и так и не вернулся домой. Мальчик пропал на проспекте Дериглазова в Курске. В полицию в тот же день обратились родители ребенка.

Приметы: на вид 8-10 лет, рост 130-135 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, короткие.

Был одет в серую шапку с помпоном, синюю куртку с черными вставками по бокам, синие брюки, кроссовки синего цвета с красными вставка по бокам. С собой у мальчика был рюкзак серого цвета с изображением автомобиля "Джип" с большими колесами без крыши.

- Все, кому известна информация о месте нахождения мальчика, просьба обратиться по телефону 02. С мобильного 102. Конфиденциальность гарантированна, - просят в полиции.

ЧППроисшествия: ЧП

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