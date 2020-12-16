Детали уходящего года: в Курске Tele2 запустила тариф для киноманов

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С участниками конференции поделились итогами уходящего года, реализованными проектами, а также рассказали о последней новинке компании – тарифе «Везде онлайн».

Мобильный кинотеатр

Tele2 продолжает поддерживать стиль жизни своих клиентов и, проанализировав предпочтения пользователей, в декабре обновила линейку тарифных планов, запустив в Курске тариф для любителей кино, который включает доступ к онлайн-кинотеатру Wink без дополнительной платы.

- Предложение рассчитано на настоящих киноманов и активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в data-трафике. Встроенный в тариф «Везде онлайн» мультимедийный сервис Wink позволяет просматривать более 20 тысяч фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов, - отмечает Сергей Чекунов, директор курского филиала Tele2. – Абоненты могут скачивать любимое кино на смартфон или в планшет и смотреть его даже в режиме офлайн, а еще просматривать новинки кино одновременно на разных устройствах - до 5 - в сети Tele2 или по Wi-Fi.

Тарифный конструктор

Мобильный оператор предлагает своим клиентам актуальные, выгодные и честные услуги, стараясь удовлетворить потребности каждого. Абоненты могут подключить сформированное предложение или настроить тариф под себя, выбрав необходимое количество минут, SMS, гигабайтов и дополнительные услуги с помощью тарифного конструктора.

- Мы стремимся дать абонентам как можно больше свободы для конфигурации тарифного плана, чтобы клиенты платили только за то, что им действительно необходимо. – рассказывает Сергей Чекунов. – На сегодняшний день возможность персонализации сервисов – один из главных трендов в создании любого продукта или услуги.

Удобство сервисов

Tele2 совершенствует собственные цифровые сервисы, чтобы пользователям было еще комфортнее. С помощью личного кабинета абоненты могут самостоятельно осуществлять полный контроль расходов на мобильную связь, управлять тарифным планом, подписками, а также распоряжаться остатками услуг по своему усмотрению.

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«Маркет Tele2» – это еще один удобный и бесплатный сервис оператора, где пользователи могут совершать покупку или продажу минут, ГБ и SMS.

– Аудитория «Маркета Tele2» постоянно растет. Так, количество уникальных пользователей в Курской области приросло на 66% за год. Самыми востребованными лотами среди покупателей стали ГБ, они составили 89% от числа всех покупок, – отметил Сергей Чекунов.

Супермаркеты сотовой связи

Сегодня на территории Курской области действует 24 монобрендовых салона и 5 модулей. Стать абонентом можно также в 924 точках продаж федеральных дилеров и альтернативных точках продаж.

Фирменные салоны оператора – это настоящие супермаркеты мобильной связи и финансовых сервисов, где можно не только купить телефон и SIM-карту, но и оформить кредит или страховку, приобрести железнодорожные билеты, совершить денежный перевод и воспользоваться другими неоператорскими услугами.

– В нашей розничной сети постоянно действуют интересные акции, например, сейчас особенно актуальна программа trade in - сдав старый мобильный телефон, можно приобрести современный гаджет с выгодой до 70%. Кроме того, сейчас можно получить в подарок золотой номер, подключив новый кинотариф «Везде онлайн» или тарифный план «Мой онлайн+» и оплатив при подключении абонентскую плату за 3 месяца. Для тех, кто ценит эксклюзивность, стильный номер станет приятным дополнением к новому смартфону, – рассказал с прямым включением из салона связи во время онлайн-конференции Максим Мартынов, руководитель службы по развитию массового рынка курского филиала Tele2.

Курс на модернизацию

Абоненты Tele2 всегда остаются на связи и, путешествуя по региону, могут использовать все возможности высокоскоростного интернета: смотреть видео в HD-качестве, делиться фотографиями с друзьями в социальных сетях, а также вести онлайн-трансляции.

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Такие возможности стали доступны благодаря масштабной модернизации оборудования. Так, только с начала 2020 года мобильный оператор модернизировал 31% базовых станций в регионе, а число объектов связи, работающих в стандарте 4G, увеличил на 16%.

– В течение года развитие сети происходило во всех районах, включая крупные города области. Новые объекты связи появились в Курске, Железногорске, Кшени, Марьино, Субботино и Семеново, – рассказал Юрий Кожара, технический директор курского филиала Tele2. – Кроме того, мы регулярно анализируем модель поведения пользователей и оперативно усиливаем сеть там, где фиксируем увеличение нагрузки.

На сегодняшний день услуги качественной голосовой связи Tele2 доступны 98% курян, сеть 3G покрывает 92% населения Курской области, а в зоне устойчивого покрытия 4G проживают 99% жителей региона как в крупных городах области, так и во всех 28 районных центрах.